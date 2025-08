Пореден палеж на жп кабели засегна Германия

В рамките на два дни е имало трети предполагаем палеж на кабел в германския железопътен транспорт, съобщи "Франкфуртер Рундшау".

След като в четвъртък в Дюселдорф, провинция Северен Рейн-Вестфалия, се възпламениха две запалителни устройства, този път е засегната Саксония-Анхалт. По данни на "Дойче Бан" вчера вечерта е имало пожар на кабел по линия в близост до квартал "Вебау" в Хоенмьолзен.

Според първоначалните разследвания този пожар също е причинен от палеж. Става дума за товарна линия за превоз на въглища.

A busy railway line between the cities of Düsseldorf and Duisburg in western Germany has been hit by a second arson attack in the span of two days.



Police told German news agency DPA that an incendiary device was used to start a fire in a cable duct on Friday, near the town of… pic.twitter.com/dW1oITq6go