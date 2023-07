Поп звездата Коко Лий почина на 48 години

П евицата Коко Лий, която се радва на поп слава в Азия през 90-те и 2000-те години, почина на 48-годишна възраст.

Родена в Хонконг, Лий се премества в САЩ като дете и издава албуми на мандарин и английски език.

Тя озвучава и главната героиня в мандаринската версия на хитовия филм на Disney "Мулан" и изпълнява песен от саундтрака на "Прилепен тигър, скрит дракон" на церемонията по връчването на Оскарите през 2001 г.

