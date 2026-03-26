„Най-секси престъпникът“: Фенки блокираха достъпа на семейството ми в затвора

В любените фенове не просто засипваха Джеръми Мийкс с лични съобщения през последните години – те се появяваха директно в затвора, пише The Post.

Така нареченият „най-секси престъпник“, чиято гореща полицейска снимка „взриви“ интернет през 2014 г., сподели, че зашеметяващата слава е дошла с неочакван недостатък: обсебени обожатели са похищавали ограничените слотове за свиждания, изолирайки човека, който е имал най-голяма нужда от него.

„Лошото момче“ със сини очи стана печално известно, след като полицията в Стоктън, Калифорния, публикува снимката му след мащабна акция срещу банди. Без да искат, органите на реда създадоха обект на желание, видян от целия свят.

В рамките на часове кадърът събра десетки хиляди харесвания, даде начало на хаштага #FelonCrushFriday и превърна Мийкс в среднощна интернет мания.

„Получавах по около 300 писма на ден и това беше просто твърде много“, спомни си 42-годишният днес Мийкс в подкаста „Inside True Crime“ по-рано тази седмица.

„Получавам голи снимки, получавам пощенски записи“, разказа той пред водещия Матю Кокс. „Изпращаха ми всякакви суми пари.“

Вниманието не просто напълни пощенската му кутия – то преобърна живота му. Модни агенции започнаха да го търсят, докато той все още беше зад решетките, а след освобождаването му през 2016 г. Мийкс замени затворническата униформа с дизайнерски дрехи, като в крайна сметка дефилира по котешките пътеки на Седмицата на модата в Ню Йорк.

Според бившия член на бандата Crips, непознати започнали да „крадат“ двете му седмични посещения в затвора на окръг Сакраменто – често появявайки се без предупреждение и оставяйки собственото му семейство отвън.

„Аз не знам кой е този човек!“, спомня си той мислите си, когато непознати лица се появявали зад стъклото. Ситуацията бързо излязла извън контрол.

„Семейството ми не можеше да дойде, защото някакви случайни хора идваха да ме виждат. Беше толкова разочароващо“, споделя той.

По това време Мийкс излежаваше присъда по федерални обвинения за притежание на оръжие след акция срещу престъпни групи – част от досие, включващо и предишни присъди. В крайна сметка той прекара малко над година зад решетките, преди да излезе под съвсем различен тип светлина на прожекторите.

Някои фенове дори пътували през цялата страна, за да зърнат вирусния секссимвол. „Ами, ние карахме чак от Тенеси!“, казала му една от фенките.

Други не само се появявали, но и плащали – захранвали затворническата му сметка с пари и пращали откровени снимки на мъж, когото никога не са срещали. Мийкс подчерта обаче, че това внимание е имало болезнена цена.

„Синът ми е на пет години и не разбира защо не съм си у дома, а той има нужда да ме вижда“, казва Мийкс, припомняйки си как е молил непознатите да спрат да заемат часовете му за посещение.

Красавецът има син, Джеръми-младши (роден около 2010 г.), от бившата си съпруга Мелиса Мийкс. По-късно, през 2018 г., той стана баща на още един син, Джейдън, от Хлои Грийн – британската наследница и моден дизайнер, известна като дъщеря на магната на Topshop сър Филип Грийн. По време на брака си той е бил и пастрок на двете деца на Мелиса.

В крайна сметка той призовал феновете, които окупирали часовете му, вместо това да му пишат – всичко в името на това да запази ценните моменти на живо за своето дете.

