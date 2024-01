"Почивай в мир, любима моя мамо": Мелания Тръмп се сбогува с майка си

М елания Тръмп почете покойната си майка, Амалия Кнаус, с емоционално хвалебствие на нейното погребение.

„Майка ми бе олицетворение на елегантност и грация, олицетворяваше същността на истинската жена“, каза бившата първа дама в църквата Бетесда в Палм Бийч, Флорида, в четвъртък, според Fox News .

Mourners gathered in Palm Beach on Thursday for the funeral of Melania Trump’s mother Amalija Knavs https://t.co/1PaarWl1YQ pic.twitter.com/T1KBQEIQez