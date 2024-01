Почина майката на Мелания Тръмп

А малия Кнаус, майката на бившата първа дама на САЩ Мелания Тръмп, почина на 78-годишна възраст, съобщи дъщеря ѝ в социалните мрежи във вторник.

"С дълбока тъга съобщавам за кончината на моята любима майка Амалия", пише Мелания Тръмп в изявление в X, известен преди като Twitter.

"Амалия Кнаус беше силна жена, която винаги се държеше с грация, топлота и достойнство. Тя беше изцяло отдадена на съпруга си, дъщерите си, внука си и зет си. Тя ще ни липсва неимоверно и ще продължим да почитаме и обичаме нейното наследство", продължава изявлението.

Новината идва, след като Доналд Тръмп използва новогодишното си събитие в Мар-а-Лаго, за да признае отсъствието на съпругата си от семейните събирания по време на празниците, като каза на публиката, че тя е при майка си.

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.



Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…