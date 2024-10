Актьорът от "Тарзан" Рон Ели е починал

Р он Ели, изиграл Тарзан в телевизионния сериал от 60-те години на миналия век, почина на 86-годишна възраст.

Актьорът е починал в дома си в Лос Аламос, Калифорния, на 29 септември, съобщи дъщеря му Кирстен Касале Ели.

Мускулестият актьор, висок 180 см, спомага за формирането на съвременния образ на Тарзан, измислен от писателя Едгар Райс Бъроуз в началото на XX век.

Той играе и главния герой в екшъна „Док Савидж: Бронзовият човек“ от 1975 г.

В интервюта той споделя, че сам е правил каскадите в „Тарзан“ и е имал контакт с тигрите, шимпанзетата и други животни, които са били приятели на героя без риза.

„Първоначално се опитаха да ангажират бивш играч по американски футбол на име Майк Хенри, но той не харесваше шимпанзета и от момента, в който се появи на снимачната площадка, нещата бързо се объркаха“, казва Ели в интервю за Daily Express през 2013 г.

По време на снимките на пилотния филм Хенри е нападнат от шимпанзе, което наранява челюстта му и в последния момент Ели е избран за негов заместник.

„Срещнах се с тях в понеделник и когато ми предложиха ролята, си помислих: „В никакъв случай не искам да вляза в този капан за мечки“, казва Ели пред Express.

„Агентът ми ме убеди, че това е качествено шоу и ще се получи. Така че в петък вече бях на самолета за Бразилия, за да снимам първия епизод.“

Семейна трагедия

През 2019 г. 62-годишната съпруга на Ели - Валери Лундеен Ели - е намушкана с нож в дома им в Санта Барбара, Калифорния, от сина им Камерън Ели.

След това 30-годишният мъж е застрелян от полицията. Аутопсията на Камерън, бивша звезда от колежа по американски футбол, разкрива, че той е бил в ранен стадий на ХТЕ, или хронична травматична енцефалопатия - дегенеративно заболяване на мозъка, което може да бъде причинено от многократни удари по главата.

Ели, който е бил вкъщи по време на намушкването, оспорва доклада на прокурора, според който стрелбата по сина му е била оправдана.

Ели продължава да се снима в различни телевизионни и филмови роли, пише два детективски романа и два пъти е водещ на конкурса за красота „Мис Америка“.

През 2001 г. се пенсионира, за да прекарва повече време със семейството си.

Преживяват го дъщерите му Кирстен Касале Ели и Кейтланд Ели Суифт.

