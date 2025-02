Почина звезда от "Бъфи, убийцата на вампири"

М ишел Трактенбърг, която се прослави като по-малката сестра на Бъфи - Доун - в мрачния комедиен сериал "Бъфи, убийцата на вампири" и като коварна светска дама в сериала "Клюкарката", е починала, съобщава полицейското управление на Ню Йорк. Тя е на 39 години.

От отдела казаха, че полицаите, отзовали се на повикване на 911 малко след 8:00 ч. сутринта на 26 февруари , са намерили г-жа Трактенбърг в безсъзнание и в безпомощно състояние в апартамент в Манхатън. Тя е била обявена за мъртва от спешните медици, които също са се отзовали на сигнала.

Съдебният лекар ще определи причината за смъртта, съобщиха от отдела, като добавиха, че няма подозрения за престъпление.

Започнала още като дете, г-жа Трактенбърг има дълъг списък с участия във филми и телевизионни предавания, с които се хареса на цяло поколение фенове.

През 1996 г. тя се превъплъщава в ролята на Хариет Уелш, 11-годишно дете, което старателно записва наблюденията си върху съседите и съучениците си, във филма "Шпионката Хариет", базиран на любимата едноименна детска книга от 1964 г. на Луиз Фицхю. Във филма участва и Роузи О'Донъл в ролята на бавачката на Хариет, Оле Голи.

Г-жа Трактенбърг се превъплъщава и в Кейси Карлайл, героинята във филма за фигурно пързаляне "Ледена принцеса" от 2005 г. Сред другите ѝ роли са в хапливата тийнейджърска комедия от 2004 г. "Евротрип " и в комедията от 2009 г. "Отново на 17", в която участват още Зак Ефрон и Матю Пери.

