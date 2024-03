Почина световноизвестен шивач, оцелял от Холокоста

М артин Грийнфийлд, оцелял от Холокоста, чиято империя за поръчкови костюми е включвала американски президенти и известни личности, почина на 20 март на 95-годишна възраст, предаде АФП.

Считан за един от най-добрите шивачи в САЩ, той вярва, че облеклото е спасило живота му.

