Почина Висенте Фернандес - "Синатра на мариачите"

М ексиканският певец Висенте Фернандес, известен като "Синатра на мариачите", почина на 81 години, предадоха световните информационни агенции.

Изпълнителят е имал сериозни здравословни проблеми. Той е починал в болница.

This is what Vicente Fernandez’s star on the Hollywood Walk of Fame looks like right now pic.twitter.com/7KkzsbqHQF

Висенте Фернандес е носител на три награди Грами, както и на девет отличия Грами"за латино музика.

Определян е като един от символите на мексиканската музика. Той е известен по целия свят с хитовете си "El Rey", "Volver, Volver" и "Lastima que seas ajena".

Vicente Fernández, the debonair Mexican crooner with the buttery baritone whose romantic rancheras & timeless folk anthems defined the grit & romance of his turbulent homeland & elevated him to a cultural icon throughout Latin America & beyond, has died.https://t.co/EBq80w3Z83 pic.twitter.com/utdGZrye5w