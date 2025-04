Почина „Секретарката на злото“ от нацисткия лагер Щутхоф

Б ивш служител в нацистки лагер на смъртта, наричана „Секретарката на злото“, почина на 99 години в Германия две години, след като се изправи пред правосъдието за подпомагане на повече от 10 000 убийства, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Ирмгард Фурхнер, която е била секретарка на командира на СС на скандалния концентрационен лагер Щутхоф, почина на 99 години, съобщават германските медии. Смъртта ѝ на 14 януари – за която досега не беше съобщено – беше потвърдена пред „Шпигел“ от местния прокурор.

Това се случва, след като

миналата година тя се провали в опита си да бъде отменена присъдата ѝ за съучастничество в над 10 000 убийства

в концентрационния лагер в Северна Полша по време на Втората световна война. Федералният съд на Германия потвърди присъдата на Фурхнер през август миналата година.

Приблизително 63-65 000 души – евреи, политически затворници, обвинени в престъпления, гейове и Свидетели на Йехова, са били избити в лагера между 1939 и 1945 г. Тя беше обвинена, че е била част от апарата, помогнал за функционирането на лагера край Данциг, сега полския град Гданск. Тя е осъдена за съучастие в убийство в 10 505 случая и съучастие в опит за убийство в пет случая.

На изслушване във федералния съд в Лайпциг през юли адвокатите на нацистката се опитаха да хвърлят съмнение дали тя наистина може да се счита за съучастник в зверствата, извършени в лагера, и дали е била напълно наясно какво се случва. Тя беше съдена в съд за непълнолетни, тъй като е била на 18 и 19 години по време на предполагаемите престъпления и съдът не можа да установи без съмнение нейната „зрялост на ума“ тогава. Но съдът постанови, че Фурхнер е „знаела и чрез работата си като стенограф в комендантството на концентрационния лагер Щутхоф от 1 юни 1943 г. до 1 април 1945 г. умишлено е подкрепила факта, че 10 505 затворници са били жестоко убити“.

Убийствата са били чрез обгазяване, от враждебни условия в лагера, чрез транспортиране до лагера на смъртта Аушвиц и чрез изпращане на маршове на смъртта в края на войната.

През септември 2021 г. тя беше задържана за няколко дни от германската полиция, след като се опита да избяга в началото на процеса срещу нея.

Фурхнер избяга от дома си в Нордерщед, Северна Германия, и се опита да вземе такси до жп гарата на града, но не успя да стигне далеч. Тя беше задържана за пет дни, като началото на делото беше отложено поради опита ѝ за бягство. По време на процеса съдът чу как есесовци в бели медицински униформи се преструват на лекари, които просто измерват ръста на затворниците. Но вместо това височината на затворника е използвана като настройка за специално проектирано устройство за „изстрел във врата“. След това около 30 затворници са били простреляни във врата в рамките на два часа.

В други случаи затворниците са били принуждавани да влизат в камери, пълни с отровен газ Циклон Б. Тук затворниците крещяли в агония, драскали кожата си, докато се зачерви, и дори скубят собствените си коси.

