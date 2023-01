Почина сценаристът Грегъри Алън Хауърд

С ценаристът Грегъри Алън Хауърд, който умело адаптира истории на исторически чернокожи личности във филми като "Помни титаните" с Дензъл Уошингтън, "Али" с Уил Смит и "Хариет" със Синтия Ериво, почина на 70-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Според публициста Джеф Сандерсън причината за смъртта на Хауърд е сърдечна недостатъчност. Сценаристът е починал в болница в Маями.

Хауърд е първият сценарист от афроамерикански произход, който пише драма, спечелила 100 милиона долара в бокс-офиса, когато "Помни титаните" преминава тази бариера през 2000 г. Филмът е по действителната история на чернокож треньор, който идва в новоинтегрирано училище във Вирджиния и повежда футболния му отбор към победа. В него звучи култовата реплика: "Не ме интересува дали се харесвате или не. Но ще се уважавате".

Хауърд разказва, че се е опитвал да намери купувач за историята в Холивуд, но без успех. Затова рискува и сам написва сценария. "Никой не очакваше, че филмът ще направи много пари, но той се превърна в чудовище и спечели 100 милиона долара", казва сценаристът, допълвайки, че този успех е подпомогнал кариерата му.

Screenwriter Gregory Allen Howard, who skillfully adapted stories of historical Black figures, has died at age 70.



Howard, who was born in Norfolk, was the first Black screenwriter to write a drama that made $100M at the box office.https://t.co/0AknGk5tsM