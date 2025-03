Почина принц Фредерик от Люксембург

П ринц Фредерик от Люксембург почина след като през целия си живот води битка с рядко генетично заболяване, известно като митохондриална болест POLG*, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Той е починал на 1 март в Париж,

съобщи семейството му на уебсайта на фондация POLG, която Фредерик основа през 2022 г. „С натежало сърце съпругата ми и аз бихме искали да ви информираме за смъртта на нашия син, основател и творчески директор на фондация POLG, Фредерик“, написа неговият баща, принц Робърт от Люксембург.

Фондацията описва POLG като „генетично митохондриално разстройство, което ограбва клетките на тялото от енергия, което от своя страна причинява прогресивна многоорганна дисфункция и недостатъчност“.

За болестта няма лечение или лек.

Luxembourg’s Prince Frederik died earlier this month at the age of 22 after battling a rare genetic condition. pic.twitter.com/bwwROIunZ1

„Фредерик и фондация POLG... се ангажират с намирането на терапии и лек, за да спасят други пациенти от страданието, което Фредерик и нашето семейство са изтърпели“, пише баща му. Принц Фредерик почина ден след Деня на редките болести. Беше на около 20 години.

Въпреки състоянието си той „намери сили и смелост да се сбогува с всеки един от нас поред – с брат си Александър; сестра му Шарлот; аз; тримата му братовчеди, Чарли, Луис и Донал; неговият зет Мансур; и накрая, неговата леля Шарлот и чичо Марк“, написа принц Робърт.

Фредерик беше „дисциплиниран и невероятно организиран, се казва в изявлението. „В петък (бел. ред. деня преди да умре) неговият италиански Duolingo и алармата за упражнения се включиха както всеки друг ден“.

Принц Фредерик беше диагностициран с POLG на 14 години,

което причинява толкова широк спектър от симптоми и засяга много различни органи и системи, което го прави много трудно за диагностициране и няма лечение или лек, се казва в изявлението.

„Както е случаят с 300 милиона души като Фредерик по целия свят, тези заболявания обикновено са трудни за разпознаване дори от лекарите и семействата на пациентите може никога да не разберат от какво страдат, тъй като могат да бъдат идентифицирани само много късно в прогресията си“, пише баща му.

„Човек може да го сравни с дефектна батерия, която никога не се презарежда напълно и е в постоянно състояние на изтощение и в крайна сметка губи енергията си напълно“, пише принц Робърт.

Prince Frederik of Nassau, the grandson of the late Prince Charles of Luxembourg and the Dowager Duchess of Mouchy, has passed away at the age of 22 due to PolG mitochondrial disease.



🔗https://t.co/iaVTqyigdG pic.twitter.com/hwr8Ucx6fo