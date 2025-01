Почина певицата Линда Нолан

П евицата Линда Нолан, която се прослави заедно със сестрите си от групата The Nolans, почина след няколкогодишна борба с рака.

65-годишната ирландска звезда и сестрите ѝ Колин, Морин, Бърни, Денис и Ан имат редица хитове в края на 70-те и 80-те години на миналия век, сред които и диско класиката I'm In The Mood for Dancing.

Тя почина мирно в болница тази сутрин, „обгърната от любов“, с братята и сестрите си до себе си, се казва в изявление на нейния агент Дермът Макнамара.

Singer and TV personality Linda Nolan has died aged 65, her manager says https://t.co/qBcbMDEbr9 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 15, 2025

„Като член на The Nolans, една от най-успешните момичешки групи на всички времена, Линда постигна световен успех; стана първата ирландска група, продала над един милион плочи по света, обиколи света и продаде над 30 милиона плочи“, каза той.

„Нейният характерен глас и магнетично сценично присъствие донесоха радост на феновете по целия свят, като ѝ осигуриха място като икона на британското и ирландското забавление.

„Освен на невероятната си кариера, Линда посвети живота си на това да помага на другите, като помогна да се съберат над 20 млн. паунда за многобройни благотворителни организации, включително Breast Cancer Now, Irish Cancer Society и Samaritans, наред с безброй други.

„През уикенда Линда беше приета в болница, където страдаше от пневмония. Лекарите започнаха да полагат грижи за края на живота ѝ, след като във вторник тя изпадна в кома.

„Тя почина спокойно, като до леглото ѝ бяха любящите ѝ братя и сестри, които се погрижиха да бъде обгърната с любов и комфорт в последните си мигове“, заяви Макнамара.

Singer Linda Nolan dies ‘surrounded by devoted family’ after cancer fight https://t.co/sApAMTtvsl — Redditch Advertiser (@Redd_Advertiser) January 15, 2025

Линда е родена в семейството на Томи и Морийн Нолан в Дъблин на 23 февруари 1959 г., шестото от осем деца.

Родителите ѝ са певци и се стремят да превърнат младото си семейство в музикална трупа; малката Линда дебютира на сцената едва четиригодишна.

Тези ранни години поставят братята и сестрите на пътя към кариера в шоубизнеса.

В разцвета на силите си те правят турнета с Франк Синатра и се съобщава, че са продали повече от The Beatles в Япония.

Линда напуска групата през 1983 г., но по-късно се реформира със сестрите си за няколко завръщащи се изпълнения. По-късно тя става известна с музикалния театър, като най-вече изпълнява ролята на г-жа Джонстън в „Кръвни братя“ в продължение на три години от 2000 г.

За първи път Линда е диагностицирана с рак на гърдата през 2006 г. и се подлага на мастектомия за отстраняване на лявата гърда два дни преди 47-ия си рожден ден.

След като през 2011 г. е излекувана, през 2017 г. тя е диагностицирана с вторичен рак на гърдата.

Но през 2023 г. Линда разкрива, че трябва да започне лечение в рамките на изпитание на ново лекарство, тъй като ракът ѝ се е разпространил в мозъка.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase