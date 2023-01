Почина операторът на класиките „Екзорсистът“ и „Тутси“

С ветът на киното е в траур след новината, че петкратно номинираният за "Оскар" оператор Оуен Ройзман е починал на 86-годишна възраст.

Операторът на класически филми като “Екзорсистът”, “Телевизионна мрежа”, “Тутси” и “Семейство Адамс” е починал след "дълго боледуване", според публикация в Instagram на American Cinematographer.

Списанието, което е "най-престижното търговско списание за кинематография в света", добави, че подготвя "пълен мемориал" за Ройзман, съобщава „Дейли мейл“.

"Номиниран пет пъти за операторската си работа, през 2017 г. той бе удостоен с почетен „Оскар“ за приноса си към киното", допълва то.

