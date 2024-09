Почина олимпийката залята с бензин и подпалена от гаджето си

П очина олимпийската атлетка от Уганда Ребека Чептегей, която беше залята с бензин и запалена от гаджето си заради спор за земя.

33-годишната маратонка беше откарана в болница в Кения, след като беше подпалена от половинката си в неделя, съобщи полицията.

Федерацията по лека атлетика на Уганда публикува на X: "Дълбоко сме натъжени да обявим смъртта на нашата спортистка Ребека Чептегей рано тази сутрин, която трагично стана жертва на домашно насилие."

"Като федерация ние осъждаме подобни действия и призоваваме за справедливост. Нека душата й почива в мир."

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE