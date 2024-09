Олимпийката Ребека Чептегей е подпалена от гаджето си

О лимпийка е получила тежки изгаряния след нападение от приятеля си. Ребека Чептегей, която завърши на 44-то място в маратона на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., е със 75% изгаряния, след като беше нападната в къщата си в западния окръг Транс Нзоя, Кения.

Тя е в критично състояние, според кенийския вестник The Star.

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb — UGANDA ATHLETICS FEDERATION🇺🇬🇺🇬 UAF (@UgaAthletics2) September 3, 2024

Командирът на полицията Джеремая оле Косиом каза в понеделник, че приятелят на Чептегей, Диксън Ндиема, е купил бензин, излял го е върху нея и я е подпалил след караница между тях в неделя.

Ндиема също е получил изгаряния и двамата се лекуват в болницата в град Елдорет.

Родителите на Чептегей казаха, че 33-годишната им дъщеря е купила земя в Транс Нзоя, за да бъде близо до многото спортни тренировъчни центрове в окръга.

Prayers up! Olympic runner Rebecca Cheptegei suffers severe burns after her ex-boyfriend sets her on fire. See the details: https://t.co/0OhVnZdeBQ pic.twitter.com/1dbt9Fjn1t — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) September 3, 2024

В доклад, подаден от местния командир на полицията, се казва, че двойката е спорила относно земята, където е построена къщата, преди трагичното нападение.

Чептегей се класира за олимпийския си дебют в маратона, след като постави личен рекорд от 2.22.47 на маратона в Абу Даби през декември 2022 г., според уебсайта на Олимпийските игри в Париж.

Ugandan Olympian, Rebecca Cheptegei has suffered burns to over 75% of her body, after she was attacked by her ex boyfriend.



She is in critical condition, after being set on fire while training in her house. pic.twitter.com/dtYaQq11Bh — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 3, 2024

Тя също завърши на 14-то място в маратона на Световното първенство през 2023 г.

