Почина Дагни Карлсон - най-възрастният блогър на света

Ш ведката Дагни Карлсон, известна като най-възрастният блогър на света, е починала на 109 години, съобщи ДПА.

Режисьорката Оса Бланк, автор на документалния филм "Животът започва на 100" от 2017 г. за Карлсон, каза за шведската национална обществена телевизия, че макар да не е необичайно за човек да почине на близо 110 години, кончината на Карлсон е тежка загуба.

Sweden's oldest blogger and influencer passed away today at the age of 109. For a while she used to work out at my old gym. When she was 104 she tried out boxing for the first time. Dagny Carlsson.❤️https://t.co/VvbaEV1tSi