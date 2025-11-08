Почина режисьорът на филмa за Джеймс Бонд Лий Тамахори

Н овозеландецът Лий Тамахори, който стана известен с „Някога бяхме воини“, преди да режисира екшън филми и лента за Джеймс Бонд, почина на 75-годишна възраст.
We’re saddened to hear of the passing of Lee Tamahori at the age of 75. The acclaimed New Zealand filmmaker directed DIE ANOTHER DAY, Pierce Brosnan’s final outing as James Bond. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/tpj6YKsWae— James Bond (@007) November 7, 2025
Лий Тамахори е смятан за една от най-влиятелните фигури на маорите в развлекателната индустрия. След като привлича вниманието в Холивуд през 1994 г. със своя дебютен пълнометражен филм, разказващ историята за насилието и бедността в едно маорско семейство в Нова Зеландия, Тамахори режисира първия си американски филм през 1995 г. – „Мъжете в сенките“, с Ник Нолти и Джон Малкович.
Director Lee Tamahori dead at the age of 75. He kicked off his career with the acclaimed Kiwi drama Once Were Warriors before making the likes of Muholland Falls, Along Came A Spider & James Bond film Die Another Day. I was always partial to his 1997 survival thriller, The Edge. pic.twitter.com/WCSy86SknY— Movies In Focus (@moviesinfocus) November 7, 2025
Тамахори, който е режисирал и епизоди от сериала „Семейство Сопрано“, по-късно се специализира в екшън филми на големия екран.
През 2002 г. режисира „Не умирай днес“ с Пиърс Броснан в ролята на Джеймс Бонд и Хали Бери като негова партньорка.
Актьорът Темуера Морисън, който участва във филма „Някога бяхме воини“, отдаде почит на „един изключителен човек“.