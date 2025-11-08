Почина режисьорът на филмa за Джеймс Бонд Лий Тамахори

Свят

Той си е отишъл на 75-годишна възраст

8 ноември 2025, 08:13
Източник: EPA/БГНЕС

Н овозеландецът Лий Тамахори, който стана известен с „Някога бяхме воини“, преди да режисира екшън филми и лента за Джеймс Бонд, почина на 75-годишна възраст. 

Лий Тамахори е смятан за една от най-влиятелните фигури на маорите в развлекателната индустрия. След като привлича вниманието в Холивуд през 1994 г. със своя дебютен пълнометражен филм, разказващ историята за насилието и бедността в едно маорско семейство в Нова Зеландия, Тамахори режисира първия си американски филм през 1995 г. – „Мъжете в сенките“, с Ник Нолти и Джон Малкович. 

Тамахори, който е режисирал и епизоди от сериала „Семейство Сопрано“, по-късно се специализира в екшън филми на големия екран.

През 2002 г. режисира „Не умирай днес“ с Пиърс Броснан в ролята на Джеймс Бонд и Хали Бери като негова партньорка. 

Актьорът Темуера Морисън, който участва във филма „Някога бяхме воини“, отдаде почит на „един изключителен човек“.

Източник: БГНЕС    
Лий Тамахори Джеймс Бонд
