Почина кралицата на мини-модата Мери Куонт

Б ританската модна дизайнерка Мери Куонт почина на 93-годишна възраст, съобщи АП.

Куонт бе наричана „кралицата на мини-модата“, защото е сред създателите на мини полата. Това бе модният аксесоар, който дефинира стила и духа на шейсетте години на миналия век.

Dame Mary Quant (1930-2023) It’s impossible to overstate Quant’s contribution to fashion. She represented the joyful freedom of 1960s fashion, and provided a new role model for young women. Fashion today owes so much to her trailblazing vision. pic.twitter.com/4z3MXp0tZl

Семейството на Куонт съобщи, че тя е починала "мирно у дома" в Съри, Южна Англия, в четвъртък. Семейството ѝ я нарече "един от най-признатите модни дизайнери на 20-и век и изключителен новатор на 60-те години на суинга".

Breaking News: Mary Quant, the British designer who revolutionized fashion, died on Thursday at her home in England at 93. Known as the mother of the miniskirt, she epitomized the style of the Swinging Sixties.https://t.co/KHUCrPmFmJ pic.twitter.com/cZkfTDBAei