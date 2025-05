Джил Собюл, изпълнителката на "I Kissed a Girl", трагично загина при пожар

Д жил Собюл, певицата зад революционния хит от 1995 г. „I Kissed a Girl“, е починала трагично, предаде New York Post .

Музикантката и авторка на песни е загинала при пожар в къща в Минеаполис, Минесота, рано сутринта в четвъртък, потвърдиха няколко нейни бивши колеги пред The Post. Собюл беше на 66 години.

Тя се превърна в добре познато име с песента „I Kissed a Girl“, която се смята за първото открито произведение с ЛГБТ тематика, достигнало Топ 20 в класацията на Billboard.

Милениалите я познават и с песента „Supermodel“, включена в тийнейджърската класика „Clueless“ от 1995 г.

Новината за смъртта ѝ идва само ден преди планирано нейно участие.

Собюл се подготвяше за концерта „Jill Sobule presents: Songs From F–k 7th Grade & More“ в театър Tuft на Swallow Hill Music в Денвър, Колорадо, в петък, 2 май.

Според уебсайта на театъра, събитието е отменено. Вместо това ще се състои неформална, безплатна среща в нейна памет.

Подробности за пожара не са разкрити. По информация на близки ѝ предстои официална възпоменателна церемония по-късно това лято.

Няколко от колегите на Собюл изразиха публично скръбта си след трагедията.

„Джил Собюл беше природна стихия и защитничка на човешките права, чиято музика е неразривно вплетена в нашата култура. Работата с нея беше удоволствие. Загубих клиент и приятел днес. Надявам се, че музиката, споменът и наследството ѝ ще продължат да живеят и да вдъхновяват другите“, заяви нейният мениджър Джон Портър.

Дългогодишният ѝ адвокат Кен Хърц добави: „Джил не беше просто клиент. Тя беше част от нашето семейство. Присъстваше на всяко раждане, рожден ден и празник. Изпя песен на сватбата на дъщеря ни, а аз ѝ бях техническа поддръжка, когато изнасяше онлайн концерт от нашия хол (докато живееше с нас) по време на пандемията.“

Импресариото ѝ Крейг Гросман сподели: „Имах щастието да опозная Джил отвъд професионалните ни отношения. Никой не ме е разсмивал повече от нея. Духът и енергията ѝ ще липсват неимоверно в музикалната общност и извън нея.“

В рамките на своята дълга кариера Собюл издава 12 албума.

Освен „I Kissed a Girl“ и „Supermodel“, тя създава и автобиографичния мюзикъл „F–k 7th Grade“, който е игран четири пъти на театрална сцена.

Оригиналният запис на продукцията, номинирана за награда Drama Desk, трябва да бъде издаден през следващия месец, заедно с преиздаването на едноименния ѝ албум — съдържащ „I Kissed a Girl“ и „Supermodel“ — по повод 30-годишнината му.

Собюл е авторка и на тематичната песен към сериала на Nickelodeon „Unfabulous“.

Родена в Денвър, тя дебютира с албума Things Here Are Different през 1990 г. Вторият ѝ албум не е издаден.

През 1995 г. подписва договор с Atlantic, което изстрелва кариерата ѝ.

Собюл беше известна със своето остроумие и талант за писане на песни. Често създаваше текстове, посветени на реални обществени теми като хранителни разстройства и смъртното наказание.

Тя беше и една от първите изпълнителки, които използваха финансиране от фенове (краудфъндинг), за да издават нова музика.

Собюл издава албума си California Years през 2009 г., след като събира 75 000 долара чрез над 500 дарения само за два месеца, съобщава Variety.

