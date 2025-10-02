Свят

Почина Джейн Гудол, която промени завинаги разбирането ни за животните

Нейните полеви изследвания с шимпанзетата не само премахнаха бариерите пред жените и промениха начина, по който учените изучават животните, но и документираха емоции и личностни черти у тези примати, които размиха границата между хората и животинското царство

2 октомври 2025, 09:11
Почина Джейн Гудол, която промени завинаги разбирането ни за животните
Джейн Гудол   
Източник: GettyImages

Д жейн Гудол, която цял живот работи като приматолог и помогна да се разшири световното разбиране за поведението и емоциите на животните, почина, съобщи нейният институт в сряда. Тя беше на 91 години, пише Си Ен Ен (CNN).

Нейните полеви изследвания с шимпанзетата не само премахнаха бариерите пред жените и промениха начина, по който учените изучават животните, но и документираха емоции и личностни черти у тези примати, които размиха границата между хората и животинското царство.

Тя е починала от естествени причини в Калифорния по време на турне с лекции в Съединените щати,

според информацията от нейния институт. „Откритията на д-р Гудол като етолог революционизираха науката и тя беше неуморен застъпник за опазването и възстановяването на нашия природен свят“, се казва в изявление на института в социалните мрежи.

Гудол пристига в резервата за шимпанзета Gombe Stream в Танзания през 1960 г. по покана на нейния шеф, известния антрополог и палеонтолог д-р Луис Лики. Там, на 26-годишна възраст и без формално висше образование, тя започва пионерската си работа по наблюдение и изследване на тези интелигентни примати в естествената им среда.

Първоначално шимпанзетата бягали от нея. „Те никога не бяха виждали бял маймуноподобен преди“, споделя Гудол през 2019 г. Промяната настъпила, когато се срещнала с по-стар шимпанзе, когото нарече Дейвид Сивобради. След като последва Дейвид из гората, тя му поднася ядка от палмово дърво. „Той взе ядката, изпусна я, но много нежно стисна пръстите ми“, разказа Гудол. „Така шимпанзетата си дават утеха.

В този момент си комуникирахме по начин, който трябва да е съществувал преди човешкия език“.

Живеейки сред шимпанзетата в Гомбе, Гудол открива, че те консумират месо и не само използват инструменти, но и ги изработват. „Наблюдавах смаяна как шимпанзетата отиват до термитен куп, взимат малко клонче, обелват листата му и го пъхат в купа, за да извадят термитите и да ги изядат“, разказва тя през 2017 г. Това беше първият път, в който е документирано създаване на инструмент от животно в дивата природа.

Тази млада британка, която преследва докторат по поведение на животните без да има бакалавърска степен, прекарва месеци във взаимоотношения с местното шимпанзе население, вместо да ги изучава от разстояние. Тя даде имена на животните и се научи да разчита емоциите им. „Когато започнах да изучавам шимпанзетата, нямаше никой, който да ми каже как да го правя“, каза Гудол. „През 1960 г. светът не знаеше нищо за шимпанзетата в дивата природа“, добавя тя.

Откритията и методологията ѝ предизвикаха не малко противоречия сред академичните среди:

пълзене из гората за проучване на шимпанзета, на които дава имена вместо номера, документиране на техните личности и чувства – всичко това учуди нейните колеги етолози. Казваха ѝ, че изследването ѝ е неправилно, но тя защити своя подход.

„Моите наблюдения в Гомбе щяха да оспорят уникалността на човека“, казваше Гудол. „Някои се опитаха да дискредитират моите наблюдения, защото бях млада, неучена жена и следователно трябваше да бъда пренебрегната“, откровена е тя.

Гудол беше една от трите жени, избрани от Лики да изучават примати в естествената им среда с цел по-добро разбиране на човешката еволюция. Докато Гудол изучаваше шимпанзета, Даян Фоси изучаваше горили, а Бируте Галдикас – орангутани. Понякога ги наричаха „Ангелите на Лики“ в съответствие с популярния сериал от 70-те „Ангелите на Чарли“.

Светът научи за Гудол и нейната работа през 1963 г. след публикуването на нейна първа статия в National Geographic, озаглавена „Моят живот сред дивите шимпанзета“.

Луис Лики осигури грант от Националното географско дружество, за да продължи Гудол своята работа. През 1962 г. National Geographic изпрати филмов режисьор – Барон Хюго ван Льовик, за да документира работата ѝ с шимпанзетата. Двамата се влюбиха, ожениха се през 1964 г. и имаха син три години по-късно.

Гудол защити докторат по етология (изучаване на поведението на животните) в Кеймбридж през 1965 г., същата година заедно с ван Льовик основаха Изследователския център в Гомбе. И до днес малката гора Гомбе на брега на езерото Танганика е дом на най-дългото и най-подробно проучване на животно в естествената му среда по целия свят.

Родена в Лондон, Гудол казва, че нейният интерес към поведението на животните се запалва, когато майка ѝ я завежда на посещение във ферма на село, когато тя е била на четири и половина години. „Беше много вълнуващо, още помня как срещнах кравите, свинете и овцете лице в лице“, разказва тя през 2019 г.

Във фермата, тя се е отдръпнала към празен кокошарник, където е изчаквала търпеливо да види как една кокошка снася яйце. „Майка ми отчаяно ме търсеше, никой не знаеше къде съм, дори повика полиция“, каза тя. „Можеш да си представиш колко беше притеснена, но когато видя моите сияйни очи, седна да слуша прекрасната история как кокошката снася яйце“.

Гудол отдава заслуга на подкрепата на майка си за това, че е насърчавала нейното научно любопитство и е проправила пътя към кариерата ѝ. „Друга майка можеше да потисне научното любопитство, и може би аз нямаше да направя това, което направих“.

Гудол прекарва детството си навън, на върха на любимото ѝ дърво, „в собствен свят, мечтаела за живот в гората с Тарзан“.

Тогава решава, че иска да отиде в Африка, да живее с животните и да пише за тях. Никога не се отказва от мечтата си и като млада жена работи и „спестява всяка стотинка“, за да пътува до Африка. „Всички ми се смееха, защото бях просто момиче, нямахме пари, а Втората световна война бушуваше“, спомня си тя. Винаги е била окуражавана от майка си, която ѝ казвала: „Работи здраво, използвай възможностите, но най-вече никога не се отказвай“.

Първоначалната ѝ мисия в Гомбе беше да научи всичко възможно за шимпанзетата – най-близките живи роднини на човека, с надежда, че тяхното поведение „може да ни даде прозорец към нашето минало“, според нея. „Винаги ме изумява колко сме близки до шимпанзетата и, между другото, до другите животни – споделяме емоции като страх, болка и гняв“, казва Гудол.

„Шимпанзетата учат чрез наблюдение ... но (хората) могат с думи да разказват за миналото и да го използват. Шимпанзетата могат да планират само непосредственото бъдеще – но ние можем да планираме какво ще правим след 10 години“, споделя тя.

Тази способност да общуваме дава на хората уникална отговорност да съхраняват планетата.

„Няма ли да е странно, че най-интелигентните същества на планетата разрушават единствения си дом?

Изглежда има разрив между този изключително интелектуален ум и човешкото сърце – което е любов и състрадание“.

След като присъства на конференция за опазване на околната среда в Африка през 1986 г., Гудол започва да насочва усилията си към опазване на околната среда. „Беше шокиращо да видя, че навсякъде в Африка, където се изучават шимпанзета, горите изчезват“, каза тя. „Тогава осъзнах, че ролята ми е да се уверя, че следващото поколение ще бъде по-добър стопанин, отколкото ние бяхме. И трябваше да занеса това послание по света. Отидох на конференцията като учен. Напуснах я като активист“, разказва Гудол.

Днес Институтът Джейн Гудол, който тя основа през 1977 г., посвещава голяма част от усилията си на опазване на дивата природа, като работи в тясно сътрудничество с общностите около Национален парк Гомбе, за да подобри човешките възможности и да пази природните му богатства.

През 2017 г. институтът си партнира с Google Earth, използвайки съвременна сателитна технология за близко наблюдение на парка и шимпанзетата. Дори в 80-те си години Гудол не показва признаци за забавяне, пътувайки около 300 дни в годината, за да се среща със световни лидери относно климатичните промени, да посещава защитени проекти и да подкрепя младежката си екологична програма „Roots & Shoots“.

Пандемията COVID-19 спря пътуванията ѝ през 2020 г., но тя продължи да разпространява посланието си виртуално, говорейки за климатичните промени, както и за причините за коронавирусната пандемия. „Нашата твърде близка връзка с дивите животни на пазарите или когато ги използваме за развлечение освободи ужаса и страданието на новите вируси“, каза тя.

Когато я попитаха какво иска да бъде наследството ѝ, Гудол отговори, че се надява да вдъхнови „младите хора с надежда и усещане за овластяване“.

По темата

Източник: CNN    
Джейн Гудол шимпанзета приматолог етология поведение на животните опазване на дивата природа Гомбе научен пионер екологичен активист
Последвайте ни
Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

pariteni.bg
Произведоха последния Ford Focus ST

Произведоха последния Ford Focus ST

carmarket.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 4 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 1 час
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 1 час
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 4 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Силна магнитна буря удари Земята – възможни смущения в комуникациите и по-засегнати чувствителни хора

България Преди 12 минути

Лекари съветват как да се предпазим от умора, главоболие и напрежение по време на геомагнитни смущения

Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

България Преди 12 минути

В поредица телефонни разговори, те били заблудни, че оказват помощ на МВР

Мъск стана първият половин трилионер в света

Мъск стана първият половин трилионер в света

Свят Преди 33 минути

Шефът на Tesla Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 500 милиарда долара

Делян Пеевски: Румене, излез!

Делян Пеевски: Румене, излез!

България Преди 34 минути

„Радев прекали. Това не е игра, това е държава. Надявам се да спре да използва офисите на президентството, и колите, и всичко за своята партия и да излиза“, каза той

<p>Борисов: Президентът Радев&nbsp;действа като едноличен господар</p>

Борисов: Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната

България Преди 36 минути

По думите му отношенията на Европа и САЩ с Русия са влошени и опитите за адекватни реакции няма да успокоят ситуацията

мечка

Ожесточено състезание: Мечокът Чънк спечели титлата на Седмицата на дебелата мечка

Любопитно Преди 37 минути

Чънк победи въпреки травмата на челюстта си, която затрудняваше яденето на сьомга

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Свят Преди 1 час

Украинският президент Володимир Зеленски също се очаква да присъства на срещата

Първата двойка на САЩ Доналд и Мелания Тръмп

Четец по устни разкри разгорещения разговор между Доналд Тръмп и Мелания

Любопитно Преди 1 час

Американският президент дори беше забелязан да размахва пръст на съпругата си

<p>Двама моряци от руски танкер&nbsp;под стража заради дроновете в Дания</p>

Двама моряци от руски танкер от "сенчеста флотилия" под стража заради дроновете в Дания

Свят Преди 1 час

Предполага се, че танкерът е бил използван като площадка за изстрелване на мистериозните дронове, блокирали летища в Дания

<p>С ветрове от 155 км/ч: Бурята &quot;Имелда&quot; връхлетя Бермудските острови</p>

Бурята "Имелда" връхлетя Бермудските острови, затвориха летище, училища и правителствени сгради

Свят Преди 2 часа

Беше издаден код за ураган

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

България Преди 2 часа

Причината е липсата на държавно решение за ваксинация срещу шарката по дребните животни

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

България Преди 2 часа

Потърпевшите от трафика на тежкотоварни автомобили настояват за мерки, които да не допускат още фатални инциденти

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Любопитно Преди 2 часа

Кометата е открита за първи път от НАСА на 1 юли

<p>Израел задържа Грета Тунберг (ВИДЕО)</p>

Израел задържа Грета Тунберг и други екоактивисти (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Военнослужещи от израелските сили се качиха на борда на плавателни съдове от международната флотилия "Глоубъл Сумуд", превозваща хуманитарна помощ за Газа

Витамин D

Витамин D: Защо тялото се нуждае от него и кога лекарите го предписват

Любопитно Преди 3 часа

Витамин D помага на костите да останат здрави, поддържа имунитета и дори влияе на настроението

Голям пожар в изоставен склад в София, има жертва (ВИДЕО)

Голям пожар в изоставен склад в София, има жертва (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

35 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда, са засегнати

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg
1

Коя е най-дебелата мечка в Аляска

sinoptik.bg

От секс символ до баба: Мишел Пфайфър има внуче

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

Расмус Хойлунд изпрати послание към Ман Юнайтед след двата си гола за Наполи в Шампионската лига

Gong.bg

Де Бройне след успеха на Наполи: Нямам проблеми с Конте, искам просто да се наслаждавам на футбола

Gong.bg

Българин - сред задържаните на флотилията за Газа (ВИДЕО)

Nova.bg

Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов пред NOVA: Радостта на хората за нас значи повече от медала

Nova.bg