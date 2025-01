Почина Джеймс Лий Уилямс, победител в RuPaul's Drag Race UK

Б ившият победител на RuPaul's Drag Race UK, Джеймс Лий Уилямс, известен с драг името The Vivienne, почина на 32-годишна възраст.

В изявление представител на семейството му сподели: „С огромна тъга ви уведомяваме, че нашият обичан Джеймс Лий Уилямс, The Vivienne, почина този уикенд. Джеймс беше невероятно обичан, сърдечен и изключителен човек. Семейството му е с разбито сърце от загубата на техния син, брат и чичо. Те са безкрайно горди от всичко, което Джеймс постигна в живота и кариерата си. Няма да публикуваме повече подробности. Моля, уважавайте тяхната нужда от време и уединение, за да преминат през този труден момент.“

OMG THIS IS TERRIBLY SAD AND SHOCKING!!

R.I.P. THE VIVIENNE (1992-2025).



My thoughts are with James Lee Williams family and friends at this time. They were an incredibly talented Drag artist and musical star. Likely to have been the "Lilly Savage" of a new generation. 🖤 pic.twitter.com/lfjg4e79Yc — Kayleigh Walters 👨‍👩‍👧💚♿ (@Kaydub89) January 5, 2025

Съдията от RuPaul's Drag Race, Мишел Визаж, сподели, че новината я е съкрушила: „Ще ми липсваш толкова много, прекрасни мой. Нека светлината ти свети ярко завинаги.“

The Vivienne for ever 🖤 pic.twitter.com/15X0azYoI8 — Zona Drag (@zonadrag) January 5, 2025

The Vivienne стана известна през 2015 г., когато беше избран за посланик на драг културата в Обединеното кралство в американското шоу RuPaul's Drag Race. През 2019 г. изпълнителят участва в първия британски сезон на шоуто и го спечели.

This is an incredible loss to the British drag community and to the world. Viv represented UK drag at its absolute finest on stage and screen internationally. She was a mentor, an inspiration and a friend. This shock will be felt deeply by us all. Love you Viv 💖 pic.twitter.com/9gnMGHJKPR — Tia Kofi (@TiaKofi) January 5, 2025

Освен победата в Drag Race, Уилямс също участва в 2023 г. в Dancing On Ice, където завърши на трето място.

Множество известни личности и колеги отдадоха почит в социалните медии.

Публицистът на Уилямс, Саймън Джоунс, също сподели своето възхищение към „огромния талант“ и „комичния гений и бързо остроумие“ на The Vivienne. В Instagram той написа: „Вив беше близък приятел, клиент и човек, когото много обичах.“

Той добави, че е „разбит и опустошен“ от новината и завърши с: „Почивай в мир, чудесни мой приятелю. Отиде си твърде рано.“

