Свят

Почина бившата съпруга на Чък Норис – Даян Хоулчек

Дълго време тя се е борила с деменция

22 декември 2025, 10:03
Почина бившата съпруга на Чък Норис – Даян Хоулчек
Източник: iStock Photos/Getty Images

Д аян Хоулчек, бившата съпруга на актьора и майстор на бойните изкуства Чък Норис, е починала на 84-годишна възраст, съобщи сайтът TMZ, като се позовава на сина ѝ Майк Норис.

Пред изданието Майк Норис е разказал, че майка му е починала спокойно в дома си в Тексас след продължителна борба с деменцията.

„Благодарни сме, че тя вече не страда. Тя беше най-добрата, най-великата майка. Имахме огромен късмет с нея“, казва той, цитиран от TMZ.

Даян Хоулчек и Чък Норис се запознават като ученици в гимназия в Торънс, щата Калифорния, в края на 50-те години на миналия век. Двамата сключват брак през 1958 г., когато той е на 18, а тя – на 17 години.

От брака им се раждат двама синове – Майк Норис и по-малкият му брат Ерик Норис, бивш състезател в американската автомобилна серия НАСКАР.

По време на брака си с Даян Чък Норис има извънбрачна връзка, от която в началото на 60-те години се ражда дъщеря, докато той служи във Военновъздушните сили на САЩ. Въпреки това Даян остава до него по време на стремителния му възход като шампион по бойни изкуства и екшън звезда през 70-те и 80-те години.

Двамата се разделят през 1988 г., а разводът им е финализиран година по-късно.

Източник: Анелия Узунова/БТА    
Даян Хоулчек
