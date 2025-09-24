България

Обявиха новия селекционер на националния отбор по футбол на България

Александър Димитров заменя на поста Илиан Илиев, който бе освободен след пораженията с по 3:0 от Испания и Грузия

24 септември 2025, 13:05
Обявиха новия селекционер на националния отбор по футбол на България
Александър Димитров   
Източник: БГНЕС

А лександър Димитров е новият селекционер на националния отбор, обяви президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов след заседание на Изпълнителния комитет на централата. Доскорошният треньор на младежката формация до 21 години заменя на поста Илиан Илиев, който бе освободен след пораженията с по 3:0 от Испания и Грузия. 

Заместник на Димитров в България U21 ще бъде бившият халф на ЦСКА Тодор Янчев, който за последно работи в Ботев (Враца). 

Димитров, който подписа договор за две години, ще дебютира срещу Турция в световна квалификация по футбол. Двубоят е насрочен за 11 октомври от 21:45 часа на националния стадион "Васил Левски". 

Димитров пое младежкия отбор до 21 години през 2018 и остана начело до назначението на представителния тим днес. Той наложи играчи като Емил Ценов (18 мача), Християн Петков (16), Мартин Минчев (14), Марин Петков (13), Илия Груев-младши (12) и други, които пробиха до мъжкия състав. 

Преди да поеме България U21, Димитров работи като треньор във формациите до 17 и 19 години, както и в родните Берое (Стара Загора) и Локомотив (Горна Оряховица). Бившият халф е юноша на ЦСКА, но няма мачове за "червените". Той бе капитан на Беласица (Петрич) в началото на новия век.  

Димитров оставя младежите на трето място в класирането на Група Б от квалификациите за Евро 2027. Националите спечелиха с 3:0 срещу Гибралтар и завършиха наравно 1:1 срещу Азербайджан, а дебютът на Янчев ще бъде в гостуване срещу Португалия на 10 октомври. България е с две точки зад иберийците и Чехия, като първенецът се класира напред, а вторият играе бараж. 

Източник: БТА, Атанас Василев    
Александър Димитров Национален отбор по футбол БФС Селекционер България U21 Тодор Янчев Световна квалификация Национален стадион Васил Левски Български футбол Нови назначения
