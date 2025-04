Почина актрисата Джийн Марш от „Психо“ на Хичкок и сериала „Доктор Кой“

Б ританската актриса Джийн Марш почина на 90 години, съобщава Би Би Си.

Тя е един от създателите на сериала „Нагоре-надолу по стълбите“ (Upstairs Downstairs), донесъл й награда "Еми" за ролята на твърдата, но в крайна сметка добросърдечна камериерка Роуз Бък. Сериалът описва класовата система в Англия по времето на крал Едуард Осми.

Jean Marsh, the Emmy award-winning actor who co-created and acted in the ’70s British drama series “Upstairs, Downstairs,” died Sunday in her London home. She was 90.https://t.co/OCZUcaHEwk pic.twitter.com/9cDFVGZndm