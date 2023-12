Почина актьорът Том Уилкинсън

Б ританският актьор Том Уилкинсън почина внезапно на 75 години, предава BBC. Той е известен с ролите си във филмите „Време за мъже” и „Влюбеният Шекспир”.

Той е получил общо шест номинации за Бафта, както и две номинации за Оскар, за филмите "Майкъл Клейтън" и "В спалнята".

Той е починал в дома си, заобиколен от съпругата и семейството си в събота, се казва в изявление.

Tom Wilkinson, known for his BAFTA-winning role in 'The Full Monty' and Oscar-nominated turns in 'Michael Clayton' and 'In the Bedroom,' has died at the age of 75 https://t.co/qzFjN2SAn1 pic.twitter.com/PwC20UD3yo