Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Т рима души са задържани за побой в столицата, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Инцидентът е станал в района на спирка на бул. "Арсеналски" и бул. "Черни връх".

Двама души бяха жестоко пребити в София

По-рано днес лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа във Фейсбук, че трима са нападнали участници в "Безсмъртния полк в София" и има пострадали.

Двама столичани са арестувани за побоя на "Пиротска"

От СДВР уточниха, че инцидентът не е станал по време на шествието.