Пирати атакуваха датски кораб

П ирати са се качили на борда на петролен танкер под либерийски флаг, собственост на Дания, който е бил в района на Гвинейския залив, съобщи собственикът, като добави, че контактът с 16-те членове на екипажа е изгубен.

135-метровият танкер Monjasa Reformer "преживял извънредна ситуация" в събота на около 140 морски мили западно от Порт Поант-Нуар в Конго-Бразавил, предаде АФП.

Собственикът допълни, че екипажът е потърсил убежище в цитаделата на танкера в момента, в който пиратите са се качили на борда, "в съответствие с протокола за спешни случаи за борба с пиратството на борда".

"В момента комуникационните канали на борда не работят и ние работим с местните власти за установяване на връзка, за да разберем ситуацията на борда и да осигурим цялата необходима подкрепа на екипажа за преодоляване на тези ужасни събития", заяви Monjasa.

Той сподели, че "корабът не е бил във вход", когато се е случил инцидентът.

