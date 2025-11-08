Л идерът на ДПС и ПГ на „ДПС–Ново начало” Делян Пеевски поздрави полицаите за професионалния им празник.

„На Архангеловден своя професионален празник отбелязва българската полиция - служителите на реда, на които всички доверяват сигурността, спокойствието и реда за всеки град, село, за всеки дом. Тези, които са призвани да пазят границите на България и Европа. Поздравявам всички български полицаи за всеотдайността, с която изпълняват своя дълг към държавата и обществото, за които сигурността на хората не е просто работа, а мисия!”, заявява Пеевски.

Архангеловден е - почитаме пазителя на човешките души

„За да имат българските полицаи сигурността да изпълняват с професионализъм и отдаденост задълженията си, отговорност на политиците е да гарантираме развитието и модернизацията на структурите, условията на труд, сигурността на служителите на реда и техните семейства - за което винаги трябва да разчитат.

Честит празник!"

На 8 ноември, Архангеловден, българската полиция отбелязва своя празник. За първи път празникът на българската полиция се чества на 21 ноември 1924 г. (ст. стил св. Архангел Михаил). Прекъснат е след 1943 г.

По предложение на Националния полицейски синдикат през 1994 г. църковният празник Архангеловден, 8 ноември, е обявен за празник на Националната полиция.

С Решение 38 на Министерски съвет от 29 януари 1999 г. църковният празник св. Архангел Михаил е обявен за Професионален празник на служителите от Национална служба "Полиция" на МВР.