Можем ли наистина да купим "Парцел в рая"? Реалността на "офертата" на църквата в Мексико

Н овината за църква в Мексико, която "продава парцели земя в рая", завладя социалните медии тази седмица, след като инфлуенсъри я публикуваха в TikTok. Много водещи медии публикуваха новината, в която се казваше, че църквата Iglesia del Final de los Tiempos е събрала милиони долари чрез сделки със земя, обещаващи "място в рая".

Оказва се обаче, че църквата, която се е появила на първите страници на вестниците, всъщност е сатирична евангелска църква, която се подиграва с измамните пастори. Страниците на организацията са много популярни в социалните медии.

Според пастора на Ентомс, който твърди, че е получил "разрешение от Бога", църквата предлага райски недвижими имоти на ниската цена от 100 долара на квадратен метър.

В социалните мрежи се разпространяват снимки на офертата, на които се вижда брошура със сложно изображение на свещена къща в облаците. На илюстрацията е изобразено семейство, което се изкачва по златно стълбище към новия си небесен дом. В брошурата се пояснява също, че църквата приема различни начини на плащане, включително PayPal, Google Pay, Visa, Mastercard и American Express, както и налични планове за плащане.

A Christian Church is trending online after they announced that they're selling plots of land in heaven for $100 per square meter.



The pastor says he spoke to God and he was granted permission to do this. They have already collected thousands of dollars 👀 pic.twitter.com/jS4rEKSkik