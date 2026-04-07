Свят

Иран напусна преговорите със САЩ, но още има надежда

Пакистан предложи двуседмично примирие, Техеран го обмисля, Тръмп ще отговори

Обновена преди 43 минути / 7 април 2026, 21:17
Източник: iStock/GettyImages

П акистанският премиер помоли Тръмп да удължи крайния срок на ултиматума към Иран с две седмици.

"Дипломатическите усилия за мирно уреждане на продължаващата война в Близкия изток напредват стабилно, силно и мощно с потенциал да доведат до съществени резултати в близко бъдеще. За да може дипломацията да продължи напред, искрено моля президента Тръмп да удължи крайния срок с две седмици. Пакистан, с цялата си искреност, моли иранските братя да отворят Ормузкия проток за съответния период от две седмици като жест на добра воля. Също така призоваваме всички враждуващи страни да спазват прекратяване на огъня навсякъде в продължение на две седмици, за да може дипломацията да постигне окончателно прекратяване на войната, в интерес на дългосрочния мир и стабилност в региона", написа Шехбаз Шариф в X.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend…

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Неназован висш ирански служител заяви пред "Ройтерс", че Иран разглежда положително искането на Пакистан за двуседмично прекратяване на огъня.

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Тръмп "е бил уведомен за предложението и ще има отговор".

По-рано днес Иран уведоми пакистанските посредници, че спира преговорите със САЩ за примирие, съобщава "Ню Йорк Таймс" позовавайки се на трима високопоставени ирански служители.

Техеран прекрати участието си в преговорите за прекратяване на военните действия, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи "цяла цивилизация" тази нощ, а САЩ нанесоха удари по военни обекти на иранския остров Харг, предава "Фокус".

"Уострийт Джърнъл" потвърждава, че Иран е прекъснал комуникациите със САЩ заради заплахата на Тръмп, като не е ясно дали преговорите ще бъдат възобновени преди да изтече ултиматумът на американския президент.

Тръмп заплаши да унищожи Иран за 4 часа

Представителят на Иран в ООН заяви, че Техеран напълно отхвърля временно прекратяване на огъня и иска да установи траен мир и да получи проверими гаранции, че подобна война няма да се повтори, предава "Ал-Джазира".

Относно заплахата на Тръмп за унищожаване на иранската "цивилизация", говорителят на иранското външно министерство каза, че в крайна сметка силата на цивилизованата нация ще надделее над логиката на грубата военна сила.

Иран е подготвен за всички възможни сценарии в противопоставянето си със Съединените щати и Израел, заяви иранският вицепрезидент Мохамад Реза Ареф.

"Националната сигурност и устойчивостта на инфраструктурата са предмет на нашите прецизни изчисления. Правителството е финализирало в детайли необходимите мерки за всички сценарии. Никаква заплаха не надхвърля нашата готовност и разузнавателни възможности", посочи Ареф.

"Бяхме много оптимистични относно преговорите преди понеделник вечерта", заяви пакистанският външен министър Ишак Дар, добавяйки, че Иран и САЩ са се споразумели за посредничеството на Пакистан, като и двете страни са приели преговорите да се проведат в Исламабад.

Тръмп неколкократно предупреди, че САЩ ще нанесат удари по електроцентрали, мостове и друга инфраструктура в Иран, ако Техеран не сключи споразумение за примирие или не отвори Ормузкия проток.

На 5 април той заяви, че Иран има срок до вторник, 20:00 часа източно американско време, за да сключи споразумение за примирие (03:00 часа на 8 април българско време).

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

От Техеран в отговор на заплахите са заявили, че в случай на по-нататъшни удари по инфраструктурата на Иран "портите на ада" ще се отворят за САЩ и Израел.

Според Си Ен Ен Иран е категоричен, че ще отвори напълно Ормузкия проток едва след като страната получи компенсация за финансовите загуби, причинени от атаките на САЩ и Израел.

Междувременно арабските страни се готвят за ударите срещу Иран, обещани от Тръмп. Кувейт предупреди жителите да не напускат домовете, като "предпазна мярка". А Бахрейн обяви, че затваря главното си пристанище Халифа бин Салман.

 

Източник: Фокус, Al Jazeera, NYT, WSJ    
КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

Иран напусна преговорите със САЩ, но още има надежда

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

