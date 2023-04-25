Пакет, съдържащ неизвестен прах, пристигна във френското посолство в Москва

П исмо, съдържащо неизвестно вещество, е било изпратено до френското посолство в Москва, съобщи днес ТАСС, като се позова на правоохранителните органи.
"Служителите на френското посолство са получили писмо с неизвестно вещество в понеделник вечерта. Правоприлагащите органи в момента работят на мястото на инцидента", цитира ТАСС свой източник.
An envelope containing suspicious material was sent to the French Embassy in Moscow - #inn_district_switzerland #graun_im_vinschgau #switzerland #grisons #ramosch #moscow #russia #ischgl #scuol #sent #ftan #mals https://t.co/eJQnvdDywT— IdeallyaNews (@IdeallyaNews) April 24, 2023
Френското външно министерство не е направило незабавен коментар по тази информация, посочи Ройтерс.
По-рано през април руски медии съобщиха, че посолството на Финландия в Москва е получило три подозрителни писма, едно от които е съдържало неизвестен прах.
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