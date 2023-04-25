Свят

Пакет, съдържащ неизвестен прах, пристигна във френското посолство в Москва

Френското външно министерство не е направило незабавен коментар по тази информация

25 април 2023, 07:37
Пакет, съдържащ неизвестен прах, пристигна във френското посолство в Москва
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П исмо, съдържащо неизвестно вещество, е било изпратено до френското посолство в Москва, съобщи днес ТАСС, като се позова на правоохранителните органи.

"Служителите на френското посолство са получили писмо с неизвестно вещество в понеделник вечерта. Правоприлагащите органи в момента работят на мястото на инцидента", цитира ТАСС свой източник.

Френското външно министерство не е направило незабавен коментар по тази информация, посочи Ройтерс.

По-рано през април руски медии съобщиха, че посолството на Финландия в Москва е получило три подозрителни писма, едно от които е съдържало неизвестен прах.

Източник: Пламен Йотински, БТА    
вещество прах Москва Франция
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