Отстраниха депутат във Великобритания, след като го заснеха как удря мъж

Д епутатът от Лейбъристката партия Майк Еймсбъри е отстранен от партията и му е отнето правото на глас, след като се появиха кадри от видеонаблюдение, на които се вижда как той удря мъж, паднал на земята.

На кадрите, получени от „Дейли мейл“, се вижда как депутатът от Ранкорн и Хелсби продължава да удря мъжа, който лежи на улицата.

Полицията на Чешир съобщи, че 55-годишен мъж е бил доброволно разпитан под тревога във връзка с инцидента и след това е бил освободен в очакване на по-нататъшни разследвания.

Can we please have a jail sentence within 30 days that exceeds the norm for hurty words. BBC News - Labour suspends MP after CCTV appears to show him punching manhttps://t.co/dLJ849eqf9