Погребано живо бебе се бори за живота си в Индия

20-дневно момиченце, което беше намерено заровено живо в северния индийски щат Утар Прадеш, се бори за оцеляване, съобщават властите, предаде ВВС.

То било открито случайно, когато пастир, завел козите си в района за паша, чул слаб плач изпод купчина пръст. Когато се приближил, видял малка ръчичка, стърчаща от калта. След като предупредил селяните, била извикана полицията, която дошла и изкопала бебето.

Полицията не е посочила кого подозира за престъплението, но подобни случаи на изоставяне и опити за убийство на момичета се приписват на предпочитанието на Индия към синовете, което е широко признато като причина за неравномерното съотношение между половете в страната.

Инцидентът се е случил в район Шахджаханпур в най-населения щат на Индия. Бебето се лекува в отделението за интензивни грижи за новородени на държавния медицински колеж и болница там.

India 20-day-old baby girl found buried fighting for life https://t.co/usdTjWRyZA — BBC News (World) (@BBCWorld) September 18, 2025

Директорът на медицинския колеж д-р Раджеш Кумар каза пред BBC, че бебето било докарано в понеделник, 15 септември, покрито с кал и с мъка дишащо, тъй като калта била влязла в устата и ноздрите му.

„То беше в критично състояние, показваше признаци на хипоксия или недостиг на кислород. Било е ухапано от насекоми и също от някакво животно“, каза д-р Кумар.

„След 24 часа забелязахме леко подобрение в състоянието му, но оттогава то се влоши. Развило е инфекция“, добави той.

Д-р Кумар каза, че вярва, че бебето е било намерено скоро след като е било заровено, тъй като „раните му бяха пресни“.

Екип от лекари, включително пластичен хирург, лекувал бебето и се опитвал да контролира инфекцията, каза той.

„Прогнозата е тежка, но правим всичко възможно, за да го спасим“, добави той.

Полицейски служител съобщи, че опитите им да издирят родителите на бебето все още не са успешни. Детската линия за помощ в щата била информирана за случая, добави служителят.

Инцидентът в Шахджаханпур не е първият случай, в който женско бебе е оставено да умре в Индия. През 2019 г. BBC съобщи за преждевременно родено бебе, което било намерено заровено живо в глинен съд. След седмици в болница лекарите заявиха, че то се е възстановило.

Индия е известна с едно от най-лошите съотношения между половете в света. Жените се сблъскват с доживотна социална дискриминация, а момичетата се възприемат като финансова тежест, особено сред бедните общности.

Активисти твърдят, че традиционното предпочитание към синове е довело до загубата на милиони женски деца чрез фетицид и инфантицид през годините.

Въпреки че повечето нежелани женски плодове се абортират с помощта на незаконни клиники за определяне на пола, случаите на убийство на момичета след раждането също не са рядкост.