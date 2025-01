Откриха жива жена, мистериозно изчезнала преди 52 години

Ж ена, изчезнала преди повече от пет десетилетия, най-накрая е открита жива, след като полицията публикува нейна размазана снимка 52 години след изчезването ѝ.

Полицията на Уест Мидландс заяви, че намирането на Шийла Фокс, изчезнала от Ковънтри през 1972 г., решава едно от най-дългогодишните разследвания на изчезнали лица.

В края на декември полицията публикува нов призив да се помогне за намирането на г-жа Фокс, който включваше една размазана нейна снимка от времето, когато е изчезнала, намерена наскоро от полицаите.

В рамките на няколко часа след публикуването на снимката граждани се свързаха с информация, която доведе до намирането на г-жа Фокс.

Служителите, които са разговаряли с нея, потвърдиха, че Фокс е жива, в безопасност и добро здраве и сега живее в друга част на страната.

Съобщението бележи разрешаването на един от най-дългогодишните случаи на изчезнали хора, които полицията е разследвала.

