Над 10 г. мъж издирва жена си в морето, изчезнала при цунами

М ъж, чиято съпруга продължава да е в неизвестност след голямото земетресение и цунами в Източна Япония, се е гмуркал около 600 пъти в търсене на съпругата си, което вдъхновява френски композитор да напише пиеса за пиано, посветена на тяхната "любовна история".

На 11 март 2011 г. мощно цунами с височина около 20 метра удря сградата на клона Онагава на 77 Bank в префектура Мияги, убивайки четирима служители и оставяйки осем в неизвестност. Служителката на банката Юко Такамацу, тогава на 47 години, се евакуира на покрива на двуетажната сграда, но и тя е пометена от огромната вълна. Местонахождението ѝ остава неизвестно.

Съпругът на Юко, Ясуо, впоследствие се се сертифицира като водолаз, за да търси съпругата си, и продължава да се гмурка в залива Онагава и до днес.

"Искам да я върна у дома колкото се може по-скоро", казва 65-годишният Ясуо, когато отново се отправя към морето.

Силвен Гине, 44 г., научава за събитията от новинарските репортажи и решава да напише оригинален материал, посветен на историята на двойката. Пиесата е изпълнена на концерт в Онагава на 9 октомври миналата година.

Въпреки усилията на Силите за самоотбрана и полицията, Юко така и не е открита, въпреки че мобилният ѝ телефон е намерен близо до брега около месец след цунамито.

