Откриха тялото на британски бизнесмен в чувал в Кения

О ткриха тялото на изчезнал британски бизнесмен в Кения, съобщиха властите.

58-годишният Кембъл Скот, старши директор в компанията за анализ на данни Fico, изчезна на 16 февруари, след като пристигна в кенийската столица, за да присъства на конференция в хотел JW Marriott.

Тялото му беше намерено в чувал в гора Маконго на около 96,5 км от Найроби от пастири на животни в събота.

Първоначалните разследвания сочат, че починалият е бил удушен.

Според уебсайта на Nation Africa, тялото беше потвърдено като това на Скот, родом от Дънфърмлайн, от командира на окръжната полиция Алис Кимели. Аутопсията ще бъде извършена в болница в окръг Макуени.

The body of Campbell Scott has been found decomposed at Makango Forest in Makueni.



His hands and legs have been found bound with a green nylon rope.



He went missing on February 17 a day after landing in Kenya on February 16th



To abduct a British national and hold him a captive… pic.twitter.com/RLkIINYDlm