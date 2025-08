Откриха радиоактивно гнездо на оси в ядрен обект в САЩ

Р адиоактивно гнездо на оси с нива на радиация, десет пъти над допустимите от разпоредбите, беше открито в съоръжение, което някога е произвеждало части за ядрени оръжия на САЩ, съобщиха федерални служители, пише BBC.

„Гнездото на осите беше напръскано с препарат за унищожаване на насекомите и изхвърлено като радиологичен отпадък“, се посочва в доклад на Министерството на енергетиката на САЩ, публикуван миналата седмица. На мястото, близо до Ейкън, Южна Каролина, не бяха открити живи оси.

Разследващите уточняват, че замърсяването не е свързано с изтичане на ядрени отпадъци и не е имало въздействие върху „околната среда или обществеността“.

Екологични организации остро критикуваха начина, по който правителството се справя със ситуацията.

Гнездото беше открито от работници, които извършват рутинни проверки за ядрена радиация в обекта на река Савана (Savannah River Site, SRS) близо до Ейкън на 3 юли.

То се намираше на пост, разположен близо до съдове за съхранение на милиони литри течни ядрени отпадъци, но в доклада се посочва, че не е регистриран теч от резервоарите.

Разследващите отдават опасно високите нива на радиация, открити в гнездото, на така нареченото „наследено радиоактивно замърсяване на мястото“ — остатъчната радиоактивност, останала от времето, когато съоръжението активно произвеждаше части за ядрени бомби през Студената война.

Обектът беше създаден през 1950-те години с цел производство на плутоний за ядрените бойни глави. Днес той продължава да функционира, но вече с фокус върху ядрени материали за електроцентрали.

Radioactive wasp nest found at old US nuclear weapons site https://t.co/9W9CJN9Enp

В доклада на Министерството на енергетиката се подчертава, че осите, обитавали гнездото, вероятно са били изложени на значително по-ниски нива радиация в сравнение с тези, измерени директно в гнездото.

Освен това се отбелязва, че осите обикновено летят само на няколкостотин метра от гнездото си, а то е открито в средата на обекта на река Савана, обхващащ площ от 498.9 квадратни км— което предполага малка вероятност осите да са напуснали територията на съоръжението.

„В района не е установено замърсяване“, се подчертава в доклада. „Нямаше въздействие върху работещите, околната среда или обществеността.“

Групата Savannah River Site Watch, която следи дейността на обекта, изрази мнението, че остават много неотговорени въпроси.

„Аз съм ядосан като стършел, че SRS не обяснява откъде произхождат радиоактивните отпадъци и дали има някакво изтичане от резервоарите за отпадъци, което обществеността би трябвало да знае“, заяви говорителят Том Клементс пред Асошиейтед прес.

Workers have discovered a wasp nest exceeding 10 times the radiation level allowed by the federal government at a former nuclear weapons site.https://t.co/OXEg6lYdvi