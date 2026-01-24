Откриха мъж, затворен в мазе от десетилетия в Хелзинки

М ъж на около 80-годишна възраст може да е живял десетилетия наред в нечовешки условия в мазе в Хелзинки, съобщи финландската полиция, цитирана от ДПА.

Полицаите са открили мъжа по време на претърсване на самостоятелна къща във финландската столица.

Той е бил в лошо физическо състояние и не е имал достъп до тоалетна в стаята без прозорци, нито възможност да се мие или да си приготвя храна, съобщи полицията.

Първоначалните разследвания разкриха, че мъжът се е преместил там преди няколко десетилетия.

Полицията е арестувала двама мъже и една жена, всички на около 60 години и живеещи в Хелзинки.

Заподозрените не са роднини на възрастния мъж, но го познават отдавна, каза водещият разследването Яри Коркалайнен пред финландското радио и телевизия.

В момента се разследва дали обитателите на къщата, в която е бил открит възрастният мъж, са извършвали трафик на хора, като са експлоатирали мъжа и са го подлагали на унизителни условия на живот, съобщи полицията.

Мотивът на заподозрените може да е бил финансова изгода, заявиха оттам.