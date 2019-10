Шокиращо: Семейство живя с години в мазе, чака края на света

Х оландската полиция откри семейство от 7 души, скрито в мазето на отдалечена селска къща, където, според сведенията, са прекарали години "в очакване на края на света", информира АФП.

Открит е мъж, за когото се смята, че е баща на семейството, и шест негови деца на възраст между 18 и 25 години близо до село Руйнерволд в северната провинция Дренте.

Полицията арестува 58-годишен мъж на местопроизшествието, но той не е бащата.

Dutch family 'waiting for end of time' discovered in basement



A family who spent nine years in a basement "waiting for the end of time" have been discovered by police in the Netherlands after one of them turned up at a local pub, reports sayhttps://t.co/t90oG7XM7W