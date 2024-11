Смразяващо откритие: Гол мъж се криел под пода на 93-годишна жена

Н ай-големият страх на едно семейство се сбъдна, когато откриха зловещия следи от непознат мъж, скрит в дома им.

Полицията в Лос Анджелис арестува 27-годишния Айзък Бетанкур, след като той бил открит под дъските на пода в дома на 93-годишна жена в квартала Ел Серено. Семейството на жената съобщило, че чува странни шумове в продължение на седмици, най-често късно през нощта, и първоначално ги приписвало на животни.

Полицията се опитала часове наред да измъкне мъжа от пода с помощта на кучета и дори бензин, но без успех.

Isaac Betancourt, 27, was arrested after being found living naked in the crawlspace of a 93-year-old woman's home in #ElSereno, #California



The disturbing discovery occurred on November 8, when the woman's family, having heard strange noises for months, called police after the… pic.twitter.com/zhXyzQzAkB