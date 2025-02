Откраднаха 500 фигурки на котки от ресторант на Гордън Рамзи

Б лизо 500 фигурки на котки са били откраднати за една седмица от новия лондонски ресторант на Гордън Рамзи, съобщи телевизионният готвач.

58-годишният ресторантьор неотдавна откри Lucky Cat 22 Bishopsgate by Gordon Ramsay в една от най-високите сгради в Лондон, където са разположени примамливи модели на японски котки, наречени манеки-неко.

Той разказа, че в шоуто на Джонатан Рос по ITV е имало многобройни кражби.

Nearly 500 cat figurines were stolen in one week from Gordon Ramsay’s new London restaurant, the TV chef has said. The restaurateur recently launched Lucky Cat 22 Bishopsgate by Gordon Ramsay in one of London’s tallest buildings. The place features the beckoning… pic.twitter.com/TruN2b57Lx