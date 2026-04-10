От ваучери за жилища до лагери за бездомни – обещанията, които Зоран Мамдани не изпълни през първите 100 дни на поста

В исоките предизборни обещания на кмета Зохран Мамдани вече са сериозно разклатени. Само 100 дни след встъпването си в длъжност, той прави серия от политически „обратни завои“ или ограничава плановете си почти до неузнаваемост.

Невероятният му път от демократически социалист до триумфа на изборите през 2025 г. бе постлан с мащабни ангажименти, които наелектризираха избирателите. Докато платформите му за всеобщи грижи за децата, бързи безплатни автобуси и замразяване на наемите завладяха въображението на нюйоркчани, Мамдани даде и редица други обещания, които трябваше радикално да променят града. Ето как изглежда реалността днес:

Общински хранителни магазини

Гръмкото обещание на Мамдани за отваряне на общински магазини за хранителни стоки на практика изчезна от дневния ред. Като кандидат той многократно твърдеше, че пет обекта – по един във всеки район – могат да продават продукти на цени на едро, ако градът поеме разходите за наем и данъци. Към момента такива магазини няма. Вместо това Мамдани предложи 70 млн. долара на Корпорацията за икономическо развитие само за проучване на потенциални локации и евентуално строителство.

Отдел за обществена безопасност

Широко рекламираната идея за нов „Отдел за обществена безопасност“ на стойност 1,1 млрд. долара, в който социални работници да поемат ненасилствените сигнали към 911 вместо полицията (NYPD), претърпя фиаско. Досега Мамдани е създал единствено „Кметска служба за безопасност на общността“ – олекотена версия на първоначалния проект с едва двама служители и неясен бюджет от 260 млн. долара.

Групата за стратегическо реагиране (SRG)

През 2024 г. Мамдани обеща да разформирова Групата за стратегическо реагиране към NYPD – елитно звено, натоварено с контрола на протести. Звеното обаче все още съществува. Пред „Ню Йорк Таймс“ кметът заяви, че въпросът е част от „активен разговор“ с полицейския комисар Джесика Тиш, която е против закриването му. Мамдани увери, че ще отмени решението ѝ, ако се наложи.

„Оставам непоколебим в ангажимента си да разпусна SRG по начин, който защитава както правата на нюйоркчани по Първата поправка, така и тяхната безопасност“, заяви той пред изданието.

Лагери за бездомни

След победата си Мамдани се зарече да спре практиката на предшественика си Ерик Адамс за принудително разчистване на лагерите за бездомни. Курсът обаче се промени рязко след две зимни бури, довели до 29 смъртни случая на открито. Новата политика на кмета инструктира служителите да посещават лагерите в продължение на седем дни, опитвайки се да убедят хората да ги напуснат, преди да пристъпят към събаряне на импровизираните постройки.

Базата данни за банди на NYPD

Докато беше кандидат, Мамдани твърдеше, че базата данни за банди на полицията увековечава расовото профилиране и трябва да бъде премахната. След встъпването му в общината опозицията му се изпари. Миналата седмица кметът запази мълчание, докато комисар Тиш обясняваше, че полицаите използват данните „всеки ден“. В понеделник Мамдани лаконично заяви, че е изложил критиките си и че полицията е в процес на реформи.

Жилищни ваучери

Мамдани се възползва от гнева на прогресивните кръгове срещу Ерик Адамс, който блокираше разширяването на програмата за жилищни ваучери CityFHEPS. В сайта си Мамдани обеща да оттегли съдебните дела срещу разширението. Вместо това обаче, той официално подаде жалба, за да запази делото живо – ход, който защитници на правата на бездомните нарекоха „предателство“.

Закон за размера на класовете

Като щатски законодател Мамдани подкрепи закона за намаляване броя на учениците в класовете. Като кмет, изправен пред огромен бюджетен дефицит, той започна тихомълком да лобира за смекчаване на законовите изисквания, за да избегне натоварването на образователния бюджет.

Библиотеки

Това е едно от най-драстичните отстъпления. Мамдани обеща да спре използването на библиотеките като „разменна монета“ и да им отдели 0,5% от градския бюджет. В предварителния си план обаче той съкрати финансирането им с 30 млн. долара, отделяйки едва 0,39%.

„Кметът Мамдани наруши обещанието си“, реагираха остро от Мрежата за действие на обществените библиотеки.

„Меденият месец за Мамдани приключи“, коментира Райън Адамс от консултантската фирма Actum. Според него емблематичните му програми за достъпност са блокирани от външни фактори. „Кампанията беше движение, но управлението е въпрос на преговори. Това е твърдо приземяване.“