Осъдиха жена в Нова Зеландия за убийството на двете ѝ деца и скриването на телата им в куфари

Срещу Ли бяха повдигнати обвинения за убийствата през юни 2018 г. на двете ѝ деца - 6-годишният Мину Джо и 8-годишната Юна Джо

24 септември 2025, 10:39
Източник: БТА/АР

С ъдебно жури в Нова Зеландия призна вчера жена за виновна за убийството на двете си деца и оставянето на телата им в куфари в продължение на години, преди да бъдат открити, предаде Асошиейтед прес. 

Присъдата означава, че съдебното жури във Върховния съд на Окланд отхвърля аргументите на защитата на подсъдимата Хакюн Ли, която е избягала в Южна Корея след убийствата, преди да бъде екстрадирана, за да бъде съдена. Присъдата бе постановена часове след като журито бе изпратено да обсъжда случая рано тази сутрин. 

Срещу Ли бяха повдигнати обвинения за убийствата през юни 2018 г. на двете ѝ деца - 6-годишният Мину Джо и 8-годишната Юна Джо. Смъртта на децата настъпила, след като Ли им дала плодов сок, в който сложила неуточнено количество от антидепресанта "Нортриптилин". Останките на децата бяха открити в изоставено складовo помещение в Окланд през август 2022 г. 

Ли, която има новозеландско гражданство, е пътувала до Южна Корея и е сменила името си през 2018 г., малко след като се предполага, че е убила децата си. Тя е родена в Южна Корея и преди това е носила името Джи Юн-ли. 

През ноември 2022 г. Ли е била екстрадирана от Южна Корея. Тя отрича обвиненията, а адвокатите ѝ твърдят, че по време на убийствата е била невменяема. Децата са били убити седем месеца след смъртта на съпруга ѝ, който починал от рак. Останките на децата са били открити, след като Ли спряла да плаща наема за склада в Окланд, тъй като е изпаднала във финансови затруднения през 2022 г. Съдържанието на склада е било продадено на онлайн търг и купувачите са открили телата. 

Съдия Джефри Венинг разпореди Ли да остане в ареста до влизането в сила на присъдата на 26 ноември. Убийството в Нова Зеландия се наказва с доживотен затвор, като съдиите са длъжни да определят наказание от най-малко 10 години лишаване от свобода, преди осъденият да има право на предсрочно освобождаване. 

Венинг заяви при започването на процеса на 8 септември, че това ще бъде стресиращо за Ли и ѝ даде разрешение да наблюдава съдебните прения от друга стая в съда. Вчера тя бе върната в съдебната зала за решението на съдебното жури. 

Източник: Симеон Томов/БТА    
Убийство на деца Нова Зеландия Куфарни убийства Хакюн Ли Присъда Екстрадиция Южна Корея Окланд
