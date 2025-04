Осъден италиански кардинал няма да участва в конклава

К ардинал, осъден за финансови престъпления от Ватикана, обяви във вторник , 29 април, че няма да участва в конклава за избор на нов папа, предаде CNN.

Кардинал Джовани Анджело Бечиу – някога една от най-влиятелните фигури във Ватикана – беше лишен от „правата и привилегиите на кардинал“ по заповед на папа Франциск през 2020 г., след като беше въвлечен във финансов скандал, разтърсил Светия престол.

След смъртта на папата миналата седмица, Бечиу отправи искане да упражни правото си да участва в конклава. Във вторник той разпространи изявление, в което официално обявява своето оттегляне.

