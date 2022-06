Задържаха за изнасилване режисьора Пол Хагис в Италия

К анадско-американският сценарист, продуцент и режисьор Пол Хагис е бил задържан в Южна Италия по обвинение в изнасилване.

Според неделния вестник La Repubblica носителят на "Оскар" за "Сблъсъци" (2004) и автор на множество телевизионни сериали, е бил в град Остуни (област Апулия) на местен фестивал.

Il regista canadese Paul Haggis fermato per violenza sessuale a Ostuni. Il premio Oscar e' in Puglia per un festivalhttps://t.co/Rl9d4xf9XM