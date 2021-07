Освободиха осъдения за сексуално насилие Бил Козби

В ърховният съд на Пенсилвания отмени присъдата на американския комик Бил Козби и той беше освободен от затвора повече от три години, след като беше признат за виновен за упояване и сексуално насилие над служителката на университета Темпъл Андреа Констанд, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Козби, на 83 години, бе първата знаменитост, осъдена в епохата на #MeToo

(Аз също) и присъдата срещу него се възприемаше като повратен момент за движението, което започна да търси отговорност на мъжете с власт за сексуалните им злоупотреби.

