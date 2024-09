"Осмото чудо на света", най-голямата изкуствена река за $25 млрд. се сблъсква със сериозни пречки

И звестна със сухия си климат и недостига на вода, една северноафриканска държава възлага надежди на впечатляваща мрежа от тръби и резервоари, за да задоволи нуждите си от напояване.

Голямата река, създадена от човека (GMMR), е монументален инфраструктурен проект, обхващащ цялата територия на Либия. С приблизителен бюджет от 25 млрд. долара тя отвежда висококачествена прясна вода от древни водоносни пластове под пустинята Сахара до крайбрежните райони на Либия, където живеят повечето от нейните граждани.

Гигантският проект продължава да бъде жизненоважен източник на вода за населението на Либия, въпреки че през последните години се сблъска с множество пречки.

Какво представлява голямата река, създадена от човека?

Голямата река, създадена от човека, е мащабен проект за напояване и водоснабдяване, предназначен за транспортиране на прясна вода от водоносната система на Нубийския пясъчник в пустинята Сахара до либийското крайбрежие за битови, селскостопански и промишлени нужди.

Откриването на тази система през 50-те години на миналия век съвпада с откриването на петролните запаси на страната, а след идването на власт на режима на Кадафи през 1969 г. превръщането им в надежден източник на вода за най-големите либийски градове се превръща в привлекателна алтернатива на свръхексплоатираните крайбрежни водоносни хоризонти и скъпия процес на обезсоляване.

Според Управлението на Великата изкуствена река (GMMRA), на което през 1983 г. е възложен договорът за строителство на проекта, значението на GMMR е „от решаващо и стратегическо естество“, тъй като тя може да се окаже „единственото решение на проблема с недостига на питейна, напоителна и промишлена вода в либийската държава“.

Предвид мащабите му, проектът е наречен от покойния лидер на Либия Муамар Кадафи „осмото чудо на света“ и това название не е без основание.

GMMRA изчислява, че за направата на тръбите са използвани около пет милиона тона цимент, че използваните суровини биха могли да построят „20 големи пирамиди в Гиза“, а стоманените жици, използвани при производството на тръбите, са „достатъчно дълги, за да обиколят Земята 280 пъти“.

По данни на GMMRA тръбната мрежа се простира на около 1750 мили и е проектирана да транспортира около 6,5 милиона кубични метра прясна подземна вода на ден при пълен капацитет.

На какъв етап е проектът?

Откакто през 1989 г. за първи път е транспортирана вода по GMMR, проектът играе жизненоважна роля в осигуряването на вода за по-гъсто населените крайбрежни райони на Либия, които преди това са страдали от изключителен недостиг на вода.

Въпреки това GMMR се сблъска с редица пречки, които не му позволиха да разгърне пълния си потенциал.

Когато в началото на 2011 г. започва либийското въстание, според Middle East Eye около 70 % от проекта е завършен.

По време на последвалата гражданска война между силите на Кадафи и подкрепяните от Запада бунтовници заводът за водопроводни тръби в Брега, който произвежда цилиндрични тръби за GMMR, е разрушен от въздушен удар на НАТО под претекст, че е „военен склад“ за правителствените сили.

По това време един от ръководителите на проекта, Абдел-Хаким ел-Швехди, заяви, че това ще се окаже „сериозен провал“ за бъдещето на ГСМР.

В резултат на гражданската война и последвалата я нестабилност, обхванала страната, много от съществуващите участъци на GMMR се разпаднаха и проектът беше спрян на третия от четирите си етапа.

До 2019 г. 101 от 479-те кладенеца на западната тръбопроводна система са били демонтирани, заяви в интервю за Ройтерс Абдула Ел-Суни, ръководител на либийския орган за водите.

От Newsweek уточняват, че са се свързали с GMMRA за коментар за текущото състояние на проекта.

Малак Алтаеб е изследовател, базиран в Париж, и бивш нерезидентен сътрудник в Института за близкоизточна политика „Тахрир“, и разговаря с Newsweek за ГММР.

