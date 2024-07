Откриха на дъното на река Нил отдавна изгубени плочи на египетски фараони

А рхеолози откриха гигантски каменни плочи на дъното на река Нил, докато търсят артефакти, изгубени при наводнение в град Асуан през 70-те години на миналия век.

Плочите са съдържали йероглифни надписи за постиженията на царете, включително на цар Аменхотеп III, известен още като Аменхотеп Великолепни и прародител на цар Тут.

Divers find long lost carvings of Tutankhamun's grandfather and other Egyptian pharaohs at bottom of Nile River https://t.co/cleKNSl9Sq pic.twitter.com/Pe0JtOeZGf

В гравюрите на камъка се говори и за цар Тутмос IV, управлявал в началото на XIV в. пр.н.е. и прочут с възстановяването на Големия сфинкс в Гиза.

Членовете на екипа заявиха, че са били изненадани, че издълбаното е било в толкова добро състояние, и се надяват да извадят още артефакти при бъдещи гмуркания.

Древните артефакти са открити за първи път в района през 1960 г., но са изгубени през следващото десетилетие по време на строителството на високия язовир Асуан в Асуан.

Археолозите са се втурнали да ги извадят, преди да бъдат изгубени под водата, но много от тях не са могли да бъдат преместени навреме.

Последното гмуркане е било за търсене на изгубените предмети, но е довело екипа до забележително добре запазени изображения на видни фараони, които никога досега не са били изследвани.

За първи път влязохме под вода, за да проучим скалните образувания между резервоара Асуан и високия язовир Асуан - заявиха от египетското министерство на туризма и антиките пред списание Smithsonian.

