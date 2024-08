Напрежение в актьорския състав на „Никога повече“, какво се случва

Р ежисьорът и актьор Джъстин Балдони е наел мениджър кризисни връзки с обществеността на фона на съобщенията за драма с актьорския състав, включително и с колежката му Блейк Лайвли.

На премиерата в Ню Йорк на 6 август Балдони позира със съпругата си Емили, но отделно от останалата част от актьорския състав, който включва Лайвли, Брандън Скленар, Изабела Ферер и Джени Слейт.

Балдони също така не се присъедини към актьорския състав при представянето на филма на прожекцията и забележимо отсъстваше от други рекламни изяви на групата, включително от лондонската премиера.

Във филма „Никога повече“ Балдони и Лайвли играят двойка, чиято връзка придобива характер на домашно насилие. И Балдони, и Лайвли имат заслуги и зад камерата.

Балдони и неговата продуцентска компания Wayfarer Studios си осигуряват правата върху книгата на Хувър през 2019 г., години преди обявяването на кастинга на Лайвли през януари 2023 г., и са записани като изпълнителни продуценти.

Лайвли, която има и продуцентски кредит, похвали съпруга си Райън Рейнолдс за творческия му принос към филма.

Говорейки на премиерата в Ню Йорк Лайвли каза, че съпругът ѝ е написал ключовата сцена на покрива между Лили и Райл, нейната и на Балдони герои.

„Емблематичната сцена на покрива всъщност е написана от съпруга ми. Никой не знае това, освен вас сега“, каза Лайвли на червения килим пред E! News. „Ние си помагаме взаимно“, добави тя. „Той работи върху всичко, което правя. Аз работя върху всичко, което той прави. Така че неговите победи, неговите празници са мои и моите са негови. Искам да кажа, че той е навсякъде в този филм.“

